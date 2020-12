Provincia. Le previsioni lo avevano annunciato e così è stato. Questa notte la neve è arrivata in riviera e ha regalato ai savonesi un risveglio quanto meno spettacolare dal punto di vista scenografico.

LA DIRETTA DI IVG.IT DA CAIRO MONTENOTTE

Non capita tutti i giorni, infatti, di ritrovarsi ad osservare le località della riviera di ponente completamente imbiancate, con i tetti delle auto ricoperti di neve e le spiagge trasformate in “piste da sci” a ridosso sul mare.

L’allerta per neve nei Comune della zona A (costa da Andora a Noli e valle del Centa) e in quelli costieri della zona B (Spotorno-Varazze) terminerà – salvo proroghe – alle ore 12. Già in mattinata, secondo le previsioni del Centro Limet, le condizioni dovrebbero migliorare un po’ ovunque. Nel pomeriggio sono previste le prime schiarite nel savonese.

Le nevicate di queste ore, tuttavia, stanno avendo ripercussioni sul traffico stradale, autostradale e su quello ferroviario. Sia le società concessionarie autostradali sia Rfi già da ieri aveva fatto scattare il “piano neve”.

In particolare, nevica intensamente su_

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole e tra Romagna sesia e il Sempione.

– A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla

– A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Savona

e debolmente su:

– A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra la Diramazione Predosa-Bettole e Romagnano Sesia

– A7 Milano-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto

In accordo con la polizia stradale, per agevolare le operazioni dei mezzi antineve, vige il divieto temporaneo con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni:

Per quanto riguarda i treni, è prevista una offerta di servizio ridotta per le seguenti linee:

Genova – Busalla – Tortona (cancellata la relazione Busalla – Genova)

Genova – Ovada – Acqui Terme

Alessandria – Arquata

Novi – Arquata – Genova

Savona – San Giuseppe di Cairo (interessati treni delle linee Alessandria – Savona, Torino – Savona e Fossano – San Giuseppe di Cairo)

Novi Ligure – Arquata Scrivia

Genova – Milano

Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza.

Aggiornamenti in corso.