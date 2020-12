Il racconto del presepe vivente di Roccavignale in diretta su Facebook

Roccavignale. L’appuntamento da segnare in agenda è per domani sera, 22 dicembre, alle ore 21. Sono questi data e orario decisi dalla Pro Loco di Roccavignale per la trasmissione via Facebook del video che racconta il Presepe Vivente edizione 2020.

Un’edizione speciale, pesantemente limitata dalla pandemia di Covid-19, che ha costretto gli organizzatori a cancellare la rappresentazione tradizionale nel borgo di Strada, che attirava ogni anno decine di migliaia di visitatori, e a ridurla alla sola scena della Natività, con protagoniste due famiglie al completo, quelle dei due Gesù Bambini di quest’anno, Perseo e Elena Maria Iolanda. Per rispettare le normative anti-Covid, la Pro Loco ha deciso di coinvolgere anche mamme, papà e fratellini dei due bambini, assegnando loro i ruoli di San Giuseppe, Madonna e angioletti.

Nei giorni scorsi, ciascuna famiglia è stata convocata nella suggestiva ambientazione scelta, la Grotta dei Castagni, per la rappresentazione e le foto. Gli organizzatori hanno fatto in modo che le due famiglie avessero a disposizione due set di costumi diversi, che non si incontrassero mai e anzi tra una rappresentazione e l’altra la Grotta è stata completamente sanificata.

E’ stato così possibile ottenere le immagini della Natività che verranno montate in un video con musica e alcune immagini delle edizioni precedenti. Il racconto fotografico verrà pubblicato domani sera, 22 dicembre, alle ore 21 sulla pagina Facebook del Presepe Vivente, sempre molto seguita dagli appassionati, con l’augurio di potersi ritrovare l’anno prossimo a Roccavignale per un’edizione del Presepe Vivente non più a distanza ma in presenza.