Il nuoto ligure è ripartito: Amatori Savona in grande evidenza

Nel pieno rispetto delle attuali direttive anti-Covid della Federazione Italiana Nuoto, dopo quattro mesi è ripartito il nuoto ligure con il primo appuntamento ufficiale della stagione. Tra venerdì 4 e domenica 6 dicembre si è tenuta infatti la prima prova delle qualificazioni al campionato italiano di categoria in vasca corta.

Per evitare assembramenti il Comitato regionale ligure Fin ha deciso di suddividere la manifestazione in tre diverse concentrazioni: piscina di Lavagna per le società del levante ligure, Albenga per quelle del ponente e Genova Sciorba per il capoluogo.

L’Amatori Nuoto Savona, una delle poche società sportive che sono riuscite a tenere aperti gli impianti, nonostante le gravi perdite finanziarie derivanti dalla chiusura al pubblico, ha partecipato con i suoi atleti alla prova di Albenga, riportando, come sempre, ottimi risultati.

Tra i giovani nuotatori savonesi, nati tra il 2001 e il 2008, allenati da Andrea Quartararo, si è particolarmente distinto Francesco Costa (nella foto), arrivato tra tutti gli atleti liguri secondo assoluto nei 400 misti e terzo assoluto nei 100 rana, 200 rana e 200 misti.

Ottimi i risultati per anno e categoria degli atleti dell’Amatori. Vediamoli nel dettaglio.

• Letizia Vulpetti (2007) prima nei 50 rana e 100 dorso, seconda nei 200 dorso e 200 misti, Ragazzi 2° anno

• Rossella Zunino (2003) prima nei 200 dorso, seconda nei 50 e 100 dorso, quarta nei 50 stile, Cadetti 2° anno

• Beatrice Mastrasso (2005) prima nei 50 farfalla, seconda nei 100 farfalla, Juniores 2° anno

• Aurora Forresu (2008) prima nei 50 dorso e seconda nei 50 farfalla, Ragazzi 1° anno

• Anna Magliano (2007) quarta nei 200 misti e 50 rana, Ragazzi 2° anno

• Francesco Costa (2004) primo nei 100 rana, 200 rana e 100 misti, secondo nei 200 misti, 400 misti e 50 rana, Juniores 1° anno

• Alessandro Mesturini (2001) primo nei 50 e 100 dorso, terzo nei 100 misti, quarto nei 50 e 100 farfalla, Cadetti 2° anno

• Michelangelo D’Onofrio (2007) primo nei 50 farfalla e 100 misti, Ragazzi 1° anno

• Marco Pugliaro (2003) secondo nei 200 dorso, terzo nei 50 dorso, 100 dorso, 1500 stile, quarto nei 200 e 400 stile, Juniores 2° anno

• Carlo Ciarlo (2006) secondo nei 50 dorso, terzo nei 100 e 200 dorso, Ragazzi 2° anno

• Andrea Zanini (2006) secondo nei 400 stile, terzo nei 200 stile, quarto nei 50 farfalla, Ragazzi 2° anno

• Alessandro Bolla (2004) secondo nei 200 stile e terzo nei 200 misti, Juniores 1° anno

• Sebastiano De Franchi (2007) secondo nei 50 rana, Ragazzi 1° anno

• Elia Filetti (2006) secondo nei 100 misti, Ragazzi 2° anno

Buone le prove degli altri nuotatori savonesi, molti dei quali hanno migliorato le loro prestazioni individuali: Simone Bocchio, Davide Carrega, Gabriele Gasco, Benedetta Gemme, Camilla Macii, Valentina Martino, Andrea Pesce, Pietro Pinassi, Sofia Pinna, Arianna Schena e Matteo Vimercati.