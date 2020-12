Il 20 dicembre 1845 l’astronomo tedesco Karl Ludwig Hencke scoprì 5 Astraea, un grande asteroide della fascia principale con un diametro medio superiore ai 100 km e così nominato in onore della dea greca della Giustizia. Per farlo viaggiò solo idealmente con lo sguardo oltre gli orizzonti celesti. Noi savonesi possiamo invece staccarci fisicamente dal “pianeta Settimana” e addentrarci nei caleidoscopici e fantastici meandri dell'”universo Domenica” con la nostra “astronave madre” IVG Eventi.

Carcare ospita eccezionalmente il Mercato dei Produttori Locali, in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti. In vista delle imminenti festività i numerosi affezionati clienti avranno dunque la possibilità di acquistare prodotti di qualità e a chilometro zero e sostenere le aziende agroalimentari del territorio, duramente colpite dalla pandemia da Covid-19.

Foto 2 di 2



Pino e Silvio Bio consegneranno il Premio Cono di Latta 2020, da loro ideato, a chi ha profuso tempo e impegno per Albenga. La cerimonia sarà condotta dall’attore Mario Mesiano. Il riconoscimento è stato realizzato da Rodolfo Buffa. I fratelli Bio lasciano il dubbio sull’identità del vincitore di questa prima edizione ma voci ricorrenti indicano i Fieui di Caruggi.

My Trekking Liguria invita a partecipare alla passeggiata storico naturalistica “Da Borgio a Verezzi”. L’escursione partirà da Borgio per risalire il versante della montagna tra splendide terrazze affacciate sul mare e giungere a Verezzi. Qui il tempo sembra essersi fermato: entreremo in un borgo silenzioso dove non transitano macchine per le vie lastricate in pietra. Nella piazza sant’Agostino, a balcone sul mare, si svolge dal 1967 un evento di grande richiamo per tutta la Liguria e non solo: il Festival Teatrale di Borgio Verezzi.

A Savona pittura, scultura e ceramica di artisti del Novecento e contemporanei di livello nazionale e internazionale si uniscono nella tradizionale mostra collettiva natalizia “Il mondo sulle pareti”. È visibile infatti una selezione di opere con diversi stili e materiali: dalla pittura classica figurativa a quella contemporanea astratta, dalla grafica disegnata, stampata o acquerellata al vaso o al piatto in ceramica, dalla scultura della medesima materia a quella più sperimentale su legno o ferro. Un evento “cult” per chi ama l’arte in tutte le sue forme!

Circa duecento partecipanti dall’Italia e dall’estero concorrono a celebrare la meravigliosa avventura artistica della nostra terra con la kermesse “La Ceramica di Natale”, in corso ad Albissola Marina. “È in cantiere il catalogo digitale di tutte le opere – spiega Antonio Licheri del Circolo degli Artisti – I criteri di scelta e prenotazione sono gli stessi degli anni precedenti. Permettetemi di indirizzare un ringraziamento particolare al nostro vicepresidente Umberto Ravinale, anima essenziale della rassegna”.