Il Lions Club Loano Doria dona 5 nuovi tablet agli studenti dell’Istituto Falcone

Loano. Si è svolta mercoledì 9 dicembre nell’aula Magna dell’istituto Falcone di Loano la consegna di cinque nuovi tablet da assegnare in comodato d’uso agli studenti. L’iniziativa si è svolta alla presenza del presidente del Lions Loano Doria Massimo Telese, il past president Giacomo Piccinini, la dott..ssa Sabrina Bonino, il dirigente scolastico Ivana Mandraccia con le vicarie prof.sse Patrizia Santi e Antonella Tosi e i genitori del consiglio di istituto.

L’occasione ha consentito anche una visita ai locali della scuola, in particolare i laboratori di Grafica, Moda, Informatica, Autocad e le nuove aule del terzo piano recentemente ristrutturato dalla Provincia di Savona. I tablet saranno utilizzati dagli studenti per svolgere le attività didattiche a distanza che in questo periodo di emergenza sanitaria sono rivolte alla maggior parte degli allievi delle scuole superiori in attesa del ritorno a scuola in presenza il prossimo 7 gennaio.

Dice il presidente Massimo Telese: “Prosegue la collaborazione tra il nostro Club e il mondo della scuola, dopo le borracce consegnate alle scuole primarie e alle materne nella direzione della sostenibilità, con questa iniziativa, porgiamo l’attenzione agli alunni che non possiedono un device adeguato per seguire le lezioni da casa. Lo spirito che ci anima è che tutti abbiano le stesse opportunità, in una fase economica che sta creando molte disuguaglianze”.

Conclude il dirigente scolastico: ”Questa collaborazione evidenzia una buona pratica di sinergia tra scuola e territorio che si rivela sempre vincente per realizzare un impegno congiunto a favore dei nostri giovani . Siamo grati ai Lions per il loro interessamento e pronti a collaborare per nuovi progetti in futuro”.