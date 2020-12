Il dramma di madre e figlia separate da un confine a Natale

Sono una abitante di Alto, paesino in provincia di Cuneo a 5 chilometri dalla provincia di Savona.

In questo brutto momento il giorno di Natale non posso andare da mia figlia che abita in Liguria perché non posso cambiare regione, anche se noi lavoriamo in Liguria, studiamo in Liguria e abbiamo il medico in Liguria.

Secondo me non è giusto.

Una lettrice