Borghetto Santo Spirito. Nei prossimi giorni il Comune di Borghetto Santo Spirito distribuirà alle famiglie bisognose della città (individuate dai servizi sociali) alcuni pacchi alimentari che l’Ente guidato dal sindaco Giancarlo Canepa ha acquistato con proprie risorse economiche. Questa iniziativa si aggiunge al bando per i buoni alimentari (consultabile sul sito istituzionale del Comune).

Parallelamente prosegue l’impegno della protezione civile che, grazie alla collaborazione di alcune attività commerciali che si sono rese disponibili con l’iniziativa “Spesa sospesa”, continua nella distribuzione di pacchi solidali iniziata nel lockdown di marzo.

“A supporto di questa iniziativa – aggiunge il sindaco con delega alle politiche sociali – abbiamo ricevuto una generosa donazione di generi alimentari da parte dell’azienda ‘Deco Industrie’ di Ravenna. Ringrazio di cuore l’amministratore delegato Francesco Canè per la sensibilità dimostrata”.

“L’impegno a contrastare il disagio sociale causato da questa pandemia da parte di questa amministrazione è sempre molto alto, non solo con buoni spesa e pacchi alimentari. Nel bando a sostegno delle locazioni, ad esempio, abbiamo incrementato con 45 mila euro di risorse comunali, reperite con risparmi su altri capitoli, i 19 mila euro di contributi regionali ricevuti. A tutto questo si somma l’ordinaria attività dei servizi sociali che forniscono sostegno e supporto quotidiano alle persone in difficoltà, non solo con contributi a pioggia ma anche e soprattutto, ove possibile, con progetti volti all’emancipazione delle persone seguite”.

“Siamo ben consci che per il sociale si potrebbe e dovrebbe sempre fare di più e meglio ma garantisco che l’impegno è massimo sia da parte dei responsabili comunali che da parte delle assistenti sociali”, conclude Giancarlo Canepa.