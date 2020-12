Il cane sporca e il padrone non raccoglie, commerciante si appella al sindaco: “1000 euro di multa”

Albenga. “Siamo alle 23.04 del 28 dicembre 2020. Guardate l’inciviltà delle persone maleducate. Il padrone non meriterebbe di avere il cane. Un vero schifo”.

Con queste parole un lettore ci invia il video in alto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza del suo negozio ad Albenga.

“E meno male che le ho messe – Ora siamo in 126 ad Albenga a fare le ronde giorno e notte per fotografare le persone che non raccolgono le deiezioni dei cani. E abbiamo proposto al sindaco di sanzionarli con una multa da 1000 euro”.