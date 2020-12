Pietra Ligure. #ilbancalesolidale, l’iniziativa che ha coinvolto alcuni commercianti pietresi per aiutare gli animali in difficoltà, con il via ad una raccolta fondi tramite gli esercizi commerciali e i negozi di Pietra Ligure.

Questo progetto nasce dall’idea di una volontaria pietrese, Rosy Salamone (insieme al prezioso aiuto di Cristiana Bezzani), per raccogliere fondi a favore dei cani randagi che vengono presi in carico dalle strade del Sud e successivamente curati e accuditi, fino al momento dell’adozione.

A questa iniziativa hanno aderito molti commercianti pietresi i quali, abbelendo caruggi e strade, hanno reso questo Natale più solidale.

“Mi occupo delle spese di alcuni cani di strada che mi vengono segnalati, pesso portati in clinica per tutti gli accertamenti e poi trasferiti in pensione fino a adozione. Per raccogliere fondi organizzo cene, lotterie, calendari e altre iniziative. Quest’anno ho voluto fare qualcosa di nuovo e così ho creato #ilbancalesolidale” racconta la volontaria pietrese.