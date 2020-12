Idrovolanti sul mare di Bergeggi, un’attrattiva in più per il turismo

Bergeggi. Decisamente non c’è il meteo più favorevole per trattare argomenti simili, ma lo facciamo affinché gli sforzi di questi ardimentosi non cadano nel vuoto.

Parliamo degli idrovolanti che qualcuno avrà visto volteggiare quest’estate sul mare e nel cielo di Bergeggi. L’attività principale è quella della scuola per conseguire il brevetto di pilota di idrovolante. Una stranezza? Neanche troppo perché “Voli di mare”, l’associazione senza scopo di lucro in questione, ha già ricevuto richieste per aprire basi in altre località della Liguria tra cui Santa Margherita e Sanremo.

L’hangar e la base logistica si trovano a Camerana, in provincia di Cuneo, da dove i velivoli si muovono per raggiungere le loro destinazioni. “Voli di mare” si è costituita in febbraio e da giugno a settembre, fino a quando il Covid ha dato tregua, ha svolto la sua attività a Bergeggi.

Spiega la portavoce Sarà Alfinito: “Per statuto promuoviamo la cultura aeronautica e a Bergeggi ci siamo inseriti nel quadro delle iniziative del Golfo dell’Isola”.

In primavera, se la situazione sanitaria lo permetterà, riprenderanno le lezioni per conseguire il brevetto Vds (Volo di diporto sportivo), gli stage di minicultura aeronautica e le esperienze sul mare.

L’associazione, non di cui è presidente Corrado Oliveri e che ha come punto di forza il pilota istruttore Alessandro Di Piano, non prevede voli turistici, ma proprio questo in futuro potrebbe diventare un nuovo obiettivo e un’attrazione in più per Bergeggi.