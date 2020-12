Guasto all’illuminazione della galleria, chiusa la variante di Vispa

Cairo Montenotte. A causa di un guasto all’illuminazione all’interno della galleria Vispa, è stata momentaneamente chiusa al traffico la statale 29 var “Variante di Carcare e Collina Vispa” dal chilometro 3,528 chilometro 3,881 nel territorio di Cairo Montenotte.

Il traffico viene deviato sulla Ss29 del Colle di Cadibona e attraversa quindi l’abitato di Carcare.

Sul posto sono presenti il personale Anas, le forze dell’ordine per consentire la riapertura della galleria nel più breve tempo possibile.

