Giovane biker soccorso dopo rovinosa caduta nei sentieri del finalese

Finale Ligure. Incidente nel pomeriggio di oggi per un giovane biker nei sentieri del finalese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, un 12enne in sella alla sua mountain bike è rimasto ferito a seguito di una caduta. Il ragazzino stava infatti percorrendo il sentiero da enduro “Dh Uomini” quando è caduto rovinosamente, procurandosi ferite e contusioni alla spalla e al braccio destro.

I due amici che erano con lui a quel punto hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino, oltre a personale sanitario: il giovane è stato stabilizzato e con la barella spinale è stato trasportato sulla strada, che distava circa 200 metri, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure.

Il 12enne è stato poi trasferito per le cure del caso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non è in gravi condizioni.