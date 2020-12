Ginnastica San Filippo Neri in partenza per i campionati nazionali di Rimini

Albenga. Finalmente si ritorna in campo gara dopo un lunghissimo periodo di stop alla pedana. Con grande entusiasmo e determinazione, in un periodo non tanto felice per lo sport, le ragazze albenganesi partono per i campionati italiani di ginnastica acrobatica, che si terranno domani, martedì 8 dicembre, a Rimini, capitanate dalle loro coach Sandy Giunta e Anna Busè.

Per la categoria L1 Allievi Silver coppia mix si esibiranno Aaron Mentil e Asia Gotti, nella categoria L2 Allievi open gruppo le due formazioni Martina Filippone, Michela Careddu, Serena Fasano e Martina Morro, Martina Bologna, Nicole Robaldo.

In categoria L2 Allievi Open si esibiranno le coppie Serena Fasano con Giorgia Enrico e Martina Morro con Nicole Robaldo. Per finire, in categoria 10-16 Gold, il duo Alice Racca e Carlotta Garrone ed il trio Veronica Enrico, Alessia Morro e Sidjola Licencji.

“Questa volta sarà diverso – dicono le coach -. Gareggeremo consapevoli di non essere, per motivi ovvi, al top della forma. Ci saremo per noi, per le nostre ragazze e per tutte le società e le atlete che non possono prendere parte alla gara perché non hanno avuto nemmeno la possibilità di potersi allenare. Siamo felici di non aver smesso di crederci, Non fermate lo sport è troppo importante”.

Il presidente della Società Ginnastica San Filippo Neri Giusy Mingoia e tutto il direttivo si dicono molto orgogliosi per la dedizione e la forza con cui si le ragazze sono preparate per questo campionato, in un momento così difficile per lo sport.