Ginnastica acrobatica, tre titoli nazionali per la Polisportiva Agi

Albenga. Si sono spente le luci sulla prima Winter Edition della Ginnastica in festa svolta a Rimini da venerdì 4 a martedì 8 dicembre.

In questo anno particolare, la tenacia e lo sforzo di organizzatori, giudici, società sportive, allenatori, atleti e le loro famiglia, hanno permesso di terminare, non con poca fatica, i campionati nazionali 2020 di tutte le discipline dalla ginnastica della Federazione Italiana interrotti e sospesi per l’emergenza Covid-19.

Oltre ad artistica e ritmica hanno partecipato all’evento anche le discipline sperimentali, tra cui l’acrobatica. Tra le squadre in gara, ottimi risultati per la Polisportiva Agi, che si è aggiudicata l’ambito titolo nazionale in tutte le categorie cui ha preso parte.

Tornano a casa con il titolo di campionesse nazionali 2020: Alice Guidotti e Margherita Caracciolo nella specialità Coppia open L3 Gold, Matilde Gallan, Greta Shllegaj e Ginevra Musa nel Trio Allieve L3 Gold, Nicole Bellotti e Emma Meshau nella Coppia Allieve L1 Silver

Un ottimo terzo posto è stato raggiunto dalla coppia composta da Denise Olmi e Matilde Gallan nel Duo L3 open.

Soddisfatte, le instancabili coach Annamaria Tricomi e Eva Verus ringraziano le loro allieve e famiglie, per la tenacia con cui, quest’anno più che mai, hanno partecipato.