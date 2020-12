Fine anno, Vaccarezza: “Il 2020 un anno che non dobbiamo dimenticare”

Oggi è il 31 Dicembre 2020, ultimo giorno di un anno per tutti da dimenticare.

Ma, concedetemi una riflessione diversa, io non voglio dimenticarlo.

Credo che sia giusto, invece ricordarlo, è stato l’anno peggiore da affrontare, da decenni.

È stato l’anno della pandemia, del dolore, della grave situazione economica che si è venuta a creare, in una realtà già difficile e complicata. Abbiamo dovuto insegnare ai nostri figli l’isolamento sociale, proprio quando iniziavano ad affacciarsi alla vita.

Abbiamo dovuto insegnare a noi stessi a rinunciare a dei semplici saluti, strette di mano, abbracci, spesso scontati ma mai come ora necessari.

E molto più tristemente, abbiamo dovuto piangere perdite, sole, non potendole accompagnare negli ultimi istanti, ma mai abbandonate nei pensieri e nei cuori.

E soprattutto per Loro, io non voglio dimenticare, ogni giorno saranno con me, ed anche per Loro io ho continuato e continuerò a lavorare con ancora più dedizione ed impegno.

Per i tanti che lottano oggi per tenere aperta la propria azienda, per lavorare e dare lavoro.

Certo, grazie a Voi che mi avete accompagnato e sostenuto nella campagna elettorale “più strana e difficile di sempre”..

E sempre grazie a Voi che avete creduto nel Presidente Toti, premiando in maniera eclatante, il suo, nostro, progetto, anche in un momento così complicato.

Per cui cari Amici, in questo giorno, desidero augurare a Voi tutti un 2021 più sereno, certo che ci riincontreremo nei sorrisi, negli abbracci, nella volontà di proseguire, sempre e ancor più forti.

Angelo Vaccarezza