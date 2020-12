Finale ligure, l’amministrazione comunale investe 115 mila euro per le luminarie natalizie

Finale Ligure. “Abbiamo deciso di investire più risorse nelle luminarie natalizie in questo strano e difficile Natale 2020″. Lo comunica, in una nota, l ‘amministrazione comunale di Finale Ligure.

“Una decisione dettata dalla volontà di essere ancora più vicini al nostro tessuto economico commerciale – si legge in una nota congiunta redatta dal sindaco Frascherelli e dall’assessore al turismo Casanova -. Di certo avremo meno ospiti e turisti ma il nostro commercio ha bisogno di noi sotto molti punti di vista. Ed ecco l’intenzione di rallegrare le nostre vie e le nostre due maggiori piazze cittadine (Garibaldi e Vittorio Emanuele) con qualcosa di più rispetto al solito, a vantaggio di residenti, commercianti e chiunque faccia visita alla nostra bella città in queste settimane di festa. Quest’anno oltre a luminarie ed alberi natalizi l’utilizzo di Video Mapping a tema, un’idea condivisa con molti altri Comuni e che anche lo scorso anno avevamo in mente di proporre ma poi non attuato a causa di mancanza fondi”.

L’amministrazione finalese ha deciso di investire circa 115 mila euro in questo progetto: “Anche questo vuol dire sostenere le nostre attività produttive. Rendendoci più belli del solito, rendendoci più coinvolgente ed attrattivi; un’iniziativa che di certo regalerà qualche sorriso e qualche emozione in un momento difficile e complicato come questo” concludono.