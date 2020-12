Final Pia, lavori urgenti all’acquedotto: prevista l’interruzione del servizio in via Lungosciusa

Finale Ligure. “Domani, giovedì 3 dicembre, a Final Pia sono previsti lavori urgenti alla condotta idrica della zona di via Lungosciusa”. Lo comunica, in una nota, l’amministrazione comunale finalese.

“L’intervento – spiegano dal Comune – è previsto dalle 9 alle 17 con chiusura acqua in quella fascia oraria”.

“Cartelli e manifesti sono già stati affissi nelle zone interessate. Come via Lungosciusa, via Alessandria, via Lunaro, Vico Drago, Vico Ninetta, Via Cuneo, vico Beppe. Il Consorzio lavorerà con l’obiettivo di terminare anche prima delle 17 per gravare il meno possibile sui cittadini” concludono.