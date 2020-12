Federalberghi Savona in aiuto alle persone bisognose: convenzione con il Banco Alimentare

Federalberghi Savona ha sottoscritto una convenzione con il Banco Alimentare della Liguria per dare un concreto aiuto alle persone che in questo momento di emergenza, legato alla pandemia Covid, si trovano in grave difficoltà economica.

Il progetto ha come scopo il recupero e la redistribuzione gratuita delle eccedenze alimentari tramite le strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare, che aiutano le famiglie bisognose.

L’iniziativa è volta a ridistribuire le derrate alimentari non utilizzate durante la stagione appena conclusa e ancora stoccate nei magazzini degli alberghi: “Le strutture dei nostri associati in questo periodo, a causa delle misure emergenziali anti-Covid, sono chiuse e vedono posticipare la loro riapertura a causa dell’impossibilità per i turisti di soggiornare nelle nostre località per le limitazioni negli spostamenti attualmente in atto. Federalberghi Savona si è quindi impegnata a promuovere il progetto presso tutti gli hotels associati, raccogliendo le disponibilità di prodotti alimentari e merci in esubero tramite l’indirizzo mail dedicato sostegno.savona@federalberghi.it e curando il ritiro tramite il Banco Alimentare della Liguria, nel rispetto delle corrette procedure igienico-sanitarie vigenti” afferma il consigliere Federalberghi Savona Simona Silva.

Le donazioni possono riguardare, oltre a prodotti alimentari, anche merci dismesse dalle strutture ricettive, come materassi, coperte e tutto ciò che possa essere utile a chi ha bisogno: “Con questo gesto i nostri associati salvano prodotti e merci dallo spreco e offrono un contributo di notevole valore sociale” conclude la consigliere di Federalberghi.