Ecco “Missione Primavera”, la raccolta di fiabe di Priscilla Marinelli che aiuta la pediatria del Santa Corona

Loano. Sarà devoluto alla pediatria del Santa Corona di Pietra Ligure il ricavato della vendita di “Missione Primavera: per un Natale da favola”, la raccolta di fiabe scritte e illustrate dalla giovanissima (ha solo 9 anni) autrice loanese Priscilla Marinelli.

A differenza di molte raccolte di fiabe e novelle, a dare il titolo a questo esordio letterario non è la prima storia, ma l’ultima. “Missione Primavera” è ispirata da una stagione che viene sempre più a mancare a causa dell’inquinamento e dell’instabilità del clima, ma che viene recuperata da un manipolo di amici, uniti in una squadra vincente.

Una visione entusiastica e positiva che ben rappresenta le emozioni e i sentimenti della giovane autrice, che (seppure sia già impegnata in una realtà attenta ed attiva) ama fantasticare facendoci sognare, arrivando ad incontrare ed intervistare persino Babbo Natale.

Bullismo, sopraffazione, solitudine e speranza: sono tante le tematiche e gli aspetti della vita e i pericoli di Internet che questo libro affronta con apparente leggerezza. Non si tratta, infatti, di semplici favole (anche se ogni storia ha ovviamente un lieto fine) ed i contenuti lasciano ampi spazi di riflessione.

Il linguaggio, semplice e scorrevole, conduce il lettore in un mondo magico e avventuroso, a tratti romantico, ricco di tutti quei dubbi, quelle paure e quelle aspettative proprie di chi si affaccia alla primavera dei suoi anni.

Dedicato ai bambini meno fortunati, questo volumetto correda ogni racconto con una tavola illustrata, di piacevole impatto, per una lettura agile e fresca adatta ad ogni età.

Confezionata come originale bomboniera per la prima Comunione della sua autrice, “Missione Primavera” si propone come piccolo contributo a sostegno della pediatria dell’ospedale Santa Corona, di Pietra Ligure. Un dono da sfogliare, leggere, raccontare e regalare, ma soprattutto un messaggio di solidarietà e ammirazione per un reparto dedicato ai più piccoli, speranza e ricchezza del nostro domani. Una strenna natalizia ideale per un Natale certamente diverso ma pur sempre magico e ricco di sogni e aspettative.

Il volume è disponibile (con un’offerta minima di 10 euro) presso la Tipografia Ligure in via Aurelia 216 e presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi 150. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Loano.