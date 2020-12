È realtà il calendario benefico “Non sono solo chiacchiere da bar ma gesti di cuore”

Savona. Un calendario realizzato con foto degli addetti ai lavori del calcio provinciale come strumento per fare del bene. L’iniziativa è stata di Fabrizio Monte, allenatore che gestisce il “Nuovo Bar Monique” di Savona.

Tutto è iniziato fotografando giocatori, dirigenti e allenatori che si recavano al bar. Poi, l’idea di comporre un mosaico con tutti gli scatti e di far stampare un calendario, che ieri è diventato realtà. Il titolo scelto è “Non sono solo chiacchiere da bar ma gesti di cuore…” Il ricavato verrà donato al reparto di pediatria e neonatologia del San Paolo di Savona. Il calendario è in vendita presso il “Nuovo Bar Monique”, in via Manzoni, al costo di dieci euro.