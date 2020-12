Dpcm di Natale, comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza: “Controlli e vigilanza continua”

Provincia. Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha partecipato questa mattina alla riunione del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal Prefetto Antonio Cananà.

Durante l’incontro si è discusso della attuale situazione emergenziale e in particolare sulle misure di vigilanza e controllo durante i giorni delle festività natalizie e di fine anno. Polizie locali e forze dell’ordine saranno impegnate in una serie di controlli, con una azione di coordinamento operativo su tutto il territorio provinciale.

Il presidente Olivieri raccomanda, anche a nome dei sindaci dei Comuni del savonese, “l’importanza di continuare a mantenere alta l’attenzione e di proseguire nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste dal DPCM, in particolare nel corretto utilizzo dei dispositivi di protezione”.

“Ci siamo confrontati sull’imminente periodo e sulla necessità di un massimo impegno da parte di tutte le Autorità e di tutti gli Enti – ha detto Olivieri – perciò mi faccio portatore di tutti i sindaci di coordinarci al meglio con tutte le risorse – e sappiamo i limiti delle stesse – con le Polizie Locali a supporto delle Forze dell’Ordine in generale e di richiamare tutte le nostre Comunità alla massima attenzione e rispetto delle normative quanto a divieto di assembramenti, limitazione delle attività secondo quanto previsto dal DPCM, e corretto utilizzo dei dispositivi dpi in particolare mascherine e corretta igienizzazione anzitutto delle mani in tutti gli spostamenti e i contatti che possiamo avere”.

“Sarà un periodo importante e a cui teniamo tutti per i nostri valori di fede e di condivisione in famiglia, ma questo non deve farci abbassare l’attenzione da quelle che sono le problematiche legate alla pandemia sanitaria che ci interessa ancora” ha concludo il presidente.