DL Natale, il premier Conte: “Non manderemo la polizia nelle case, si esce con l’autocertificazione”

Liguria. “Un sistema liberaldemocratico non manda la polizia in casa, a meno che non ci una flagranza di reato. Noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione” ha detto il premier Giuseppe Conte spiegando il decreto Natale che consente alcune deroghe agli spostamenti e sembra lasciare spazio a una certa libertà per i pranzi delle feste.

Conte in realtà ha parlato, nello specifico, di possibilità di “ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni”: una specificazione ulteriore rispetto a quanto precisato nel decreto, dove si parla di limiti allo spostamento. Conte ha poi parlato della possibilità di verificare – con un “incrocio” delle autocertificazioni – se in una casa ci sono più di due persone non conviventi.

Il testo del decreto spiega: