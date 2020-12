Decreto Natale e i dubbi sulle seconde case: via libra solo se nella stessa regione

Liguria. Dal Governo questa mattina è arrivato un chiarimento sulle seconde case alla luce del nuovo decreto di Natale che contiene le misure per contrastare la diffusione del coronavirus: andare nelle seconde case all’interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio precisano fonti di Palazzo Chigi.

Sul punto però c’è chi chiede chiarimenti, come Marco Bussone, presidente dell’Uncem, l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani: “Rilevo non poca confusione e ho chiesto al ministro Boccia, in particolare, di evidenziare meglio i dettagli e i ‘colori’ dei giorni nei quali sono consentiti o vietati gli spostamenti”.

“Ho sentito e colto informazioni anche sui media poco corrette che stanno ingenerando aspettative – aggiunge Bussone -. Le Faq e la consueta nota del Viminale devono aiutarci, nelle prossime ore, a capire cosa si può fare e cosa no”.

“Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”, si legge inoltre nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Durante le vacanze natalizie sono “consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia” afferma il decreto.

Il dubbio sulle seconde è nato dai rimandi del decreto medesimo, in vigore da oggi.

In caso di violazioni, le multe variano dai 400 ai mille euro.