Dalla Val Bormida in Riviera per fare scorta di cocaina, 40enne denunciato dai carabinieri

Borghetto S. Spirito. Dalla Val Bormida è andato in Riviera per fare scorto di stupefacenti, una parte da consumare durante i festeggiamenti di fine anno e, probabilmente, un’altra da vendere per rientrare delle spese sostenute. Per il viaggio il 40enne valbormidese ha nascosto nel cavo orale 6 grammi di cocaina, divisa in pallini da 1 grammo ciascuno.

L’uomo, già noto per alcuni trascorsi in materia di stupefacenti, è stato fermato durante i controlli anti-covid dai carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito in una delle strade secondarie che portano verso l’entroterra. Notando una certa difficoltà di parola del 40enne, i militari si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire. Oltre a trovare la droga che celava nel cavo orale, sono stati rinvenute nella tasca del valbormidese anche alcune centinaia di euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Stupefacente e soldi sono stati sequestrati e l’uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per detenzione ai fini di spaccio di droga.