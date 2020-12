Dalla Sardegna un aiuto alla Liguria: donazioni di mascherine chirurgiche in tessuto

Liguria. Antonio Garau, coordinatore del Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini La Maddalena, comunica ai cittadini che qualora avessero bisogno di una o più mascherine in tessuto TNT lavabili e riutilizzabili (con chiusura in carta e non elastica) possono rivolgersi a loro. Ne sono rimaste una pediatrica, due bimbo/a, dieci ragazzo/a.

“Siamo pronti a spedirne anche un po’ agli amici del gruppo Ligure, qualora ne abbiano necessità o qualche cittadino meno abbiente gliene faccia richiesta. La consegna sarà assolutamente gratuita e verrà eseguita sia in base alle norme anti covid, sia rispettando la privacy del richiedente”, aggiunge.

“Per metà mese avremmo a disposizione, anche un centinaio di quelle chirurgiche, le stesse però verranno distribuite gratuitamente a chi ne farà richiesta, ma con la differenza che verrà data la priorità alle fasce più deboli, ovvero anziani e persone con malattie gravi”, conclude.