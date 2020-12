Dalla Sardegna un aiuto alla Gaslini Onlus: “Sensibilizzare la popolazione”

Liguria. Antonio Garau del Comitato in difesa dei diritti dei cittadini Roberto Siro-La Maddalena, con sede in Sardegna e gemellato col gruppo di Pietra Ligure, sensibilizzerà la popolazione per le donazioni alla Gaslini onlus, un associazione no profit, che solitamente sotto le feste organizza su richiesta di una piccola offerta alcuni regalini.

“Io è già due anni che faccio la donazione, ma quest’anno cercheremo di esser di più, perché i proventi servono per questioni molto serie, e vogliamo che chi di dovere abbia la possibilità mediante le donazioni di arrivare agli obiettivi preposti”, commenta Antonio Garau.

“Abbiamo sempre apprezzato, e amato l’ospedale in questione, tutti i medici e sanitari che vi lavorano dentro, perché dalla Sardegna ogni anno tanti bimbi vengono curati e riportati a vivere una vita normale, proprio grazie a quegli angeli in camice”, prosegue.

“Chiediamo a chi di dovere di metter mano al reparto di pediatria su cui da giorni parliamo, perché venga riportato a regime, bisogna smetterla di giocare con la vita dei pazienti, sono certo che i ragazzi che formano il gruppo saranno all’altezza di combattere in tutte le sedi perché tutto ciò che chiedono si avveri, aiutando le gestanti a non fare km che potrebbero come già detto esser pericolosi, e rinnoviamo anche se da lontano l’aiuto su tutte le iniziative che promuoveranno”.

“Non appena le norme covid lo consentiranno organizzeremo sempre in accordo con i ragazzi un incontro vero e di persona, per conoscerci e valutare i punti della situazione magari davanti ad un bel piatto di pasta e pesto e a tante delle bontà che la Liguria offre”, conclude.