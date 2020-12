“Dai una mano all’ambiente”: l’iniziativa di Pro Loco Loano per pulire le spiagge

Loano. Si intitola “Dai una mano all’ambiente” l’iniziativa “verde” lanciata da Pro Loco Loano con il sostegno del neonato Comitato Loanese ed il patrocinio del Comune di Loano.

Il progetto è molto semplice, ma di grande rilevanza ambientale e civica: nei prossimi mesi (fino a fine giugno 2021) un gruppo di soci di Pro Loco Loano effettuerà la raccolta dei rifiuti di plastica abbandonati sulle spiagge del litorale.

La presidente di Pro Loco Loano, Maria Giuliana Amelotti, sottolinea: “In questo periodo di emergenza sanitaria le attività proprie delle Pro Loco hanno registrato una forte contrazione. Grazie alla collaborazione dei soci Maurizio, Michela, Maria Rita, Candida, Carla, Emilio e Marco, Pro Loco Loano ha comunque deciso di promuovere un’attività mirata alla tutela del nostro ambiente e del decoro cittadino”.

“Il progetto ‘Dai una mano all’ambiente’ ha prontamente ottenuto il patrocinio del Comune di Loano ed il sostegno del Comitato Loanese, da poco costituito, che rappresenta tutte le categorie economiche, sociali ed associative della nostra Loano. La campagna di pulizia degli arenili, dunque, assume una notevole rilevanza civica grazie alla fattiva collaborazione tra cittadini, associazioni ed amministrazione comunale, ma l’attività andrà a vantaggio anche del turismo”.

I volontari, provvisti di pettorina, cappellino e degli strumenti di protezione anti-Covid, hanno già dato il via alla lodevole attività “che presto potrebbe essere estesa anche ad altri comuni limitrofi”.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, plaude all’iniziativa: “La tutela dell’ambiente è un onere che tutti noi siamo chiamati a sostenere. La salvaguardia dell’ecosistema passa per grandi e piccoli gesti, come ad esempio raccogliere la plastica abbandonata dagli incivili oppure che è stata trasportata sul litorale dal mare. Ringrazio dunque Pro Loco Loano, la sua presidente e tutti i volontari che hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità e di dare vita a questo interessantissimo progetto”.

“L’inquinamento da materiali plastici è, per il nostro ambiente, una delle principali minacce – aggiunge l’assessore all’ambiente Manuela Zunino – Da tempo, ormai, la nostra amministrazione è al lavoro per rendere Loano il più possibile ‘Plastic free’. La splendida iniziative di Pro Loco Loano si colloca nel solco di questo impegno. Per tutela l’ambiente serve l’impegno di tutti noi: degli Enti Locali, ma anche delle associazioni e dei semplici cittadini”.