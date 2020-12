Savona. E’ stato il dottor Renato Giusto, presidente regionale del Sindacato Medici Italiani e presidente del consiglio comunale di Savona, il primo savonese ad essere sottoposto a vaccinazione anti-Covid. C’era anche lui, questa mattina, all’ospedale San Martino di Genova per ricevere una delle prime dosi del farmaco prodotto da Pfizer.

“E’ andato tutto bene, sono molto contento – il suo commento a caldo – I colleghi sono stati bravissimi nel farmi la puntura nello stesso modo in cui le faccio io: con decisione e senza tentennamenti, così non provoca dolore”.

Giusto, come detto, è il primo savonese a essersi vaccinato in una giornata che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha definito “storica”. E così come il collega Matteo Bassetti, anche Giusto lancia un appello ai medici e ai lavoratori del sistema sanitario: “Tanti colleghi mi stanno chiamando in questi minuti perché, vedendo me, si sono convinti a farlo anche loro. Sono molto soddisfatto”.

LE PRIME VACCINAZIONI IN DIRETTA