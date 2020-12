Covid, Toti soddisfatto: “la campagna vaccinale è partita senza alcun intoppo anche in Liguria”

Genova. “Una giornata storica, non solo per l’Italia ma per tutta Europa”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, inizia il suo punto serale ribadendo il suo pensiero sulla giornata davvero emozionante per l’avvio della campagna vaccinale anti Covid anche a Genova.

“Nessun intoppo per queste prime novanta somministrazioni al personale sanitario dell’ospedale San Martino e alla Rsa Villa Marta, domani si continuerà e nei giorni successivi ancora, fino all’esaurimento delle 320 dosi che sono arrivate – prosegue Toti – Entro fine gennaio oltre settanta mila persone saranno vaccinate, o meglio, alcune di loro avranno già iniziato il secondo giro previsto. Una volta messe in sicurezza le persone più fragili e quelle che lavorano in prima linea potremo procedere con le categorie meno a rischio, in modo da coprire nei prossimi mesi tutta la rete dei pazienti liguri”.

E ancora: ” I numeri sono abbastanza incoraggianti, siamo sotto il dieci per cento di penetrazione del virus, tenendo conto che, però, i dati dei festivi sono leggermente falsati dalla quantità minore di tamponi eseguiti – afferma Toti – Domani si torna in zona arancione, riaprono alcuni negozi e ci sarà una lieve tregua sulle misure restrittive. Ciò non significa che potremo allentare l’attenzione, ma con il vaccino ormai così vicino alla realtà di ognuno di noi si può vivere con meno ansia. Ringrazio tutti coloro che in questi giorni di festa hanno lavorato seriamente per questa gigantesca campagna di vaccinazione, io, quando sarà il mio turno (e non vedo l’ora) mi farò somministrare le dosi perchè ritengo sia un obbligo morale e un segno di responsabilità e di amore verso noi stessi e gli altri, io ho piena fiducia nella scienza”.