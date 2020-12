Covid, Toti: “Dati confortanti, presto potremo liberare posti nelle terapie intensive”

Liguria. “A fronte di 3957 tamponi molecolari e 4735 tamponi antigenici, numeri che parlano di una giornata di lavoro a pieno ritmo per laboratori, drive through e walk through, sono solo 266 i nuovi positivi in Liguria: un numero che ci conforta di essere sulla strada giusta”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Covid in Liguria.

“Scende anche il numero delle persone ricoverate, 27 in meno di ieri: siamo oggi a quota 932 in tutta Liguria, un valore inferiore di circa 600 unità rispetto al picco pandemico della metà di novembre – prosegue il governatore – Ho appena sentito il responsabile del Dipartimento di emergenza urgenza Angelo Gratarola: stiamo procedendo a una parziale rimodulazione anche dei posti di terapia intensiva per dedicarli progressivamente a posti no–Covid e quindi all’elezione medica. Questo processo di riequilibrio sta già avvenendo e proseguirà nel corso di questa settimana”.

“La raccomandazione per tutti, visto che la nostra regione è una di quelle che stanno reagendo meglio sul fronte sanitario e di penetrazione dell’epidemia grazie ai comportamenti corretti dei cittadini, che stanno rispettando le regole con grande rigore, è proprio di continuare su questa linea”.

“È importante cercare di tenere assieme, di bilanciare l’attenzione, l’uso della mascherina e la necessità di non assembrarsi con un Natale che sia il più normale possibile, con tutti i suoi riti, importanti per la nostra anima ma anche per l’economia delle città” conclude Toti.