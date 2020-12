Covid, originario di Albenga il primo ligure a ricevere il vaccino Pfizer in USA

Stati Uniti d’America. È ligure e ha 29 anni il primo ligure a vaccinarsi negli Stati Uniti.

Kahl Nicolas, nato ad Albenga nel 91 ha un padre americano e la mamma di Albenga, si é trasferito in America dove ha frequentato l’università, si è laureato in medicina in California e da due anni lavora in un ospedale di San Diego, dove gli è stato somministrato il vaccino anti Covid.

A raccontare la sua storia il nonno, Tullio Anfosso, per 25 anni sindaco di Vessalico fino al 2004: “Ho pianto quando ho ricevuto la foto di mio nipote mentre fa il vaccino. Ora sono più tranquillo visto il lavoro che svolge è almeno protetto”.

“Ero molto preoccupato. Nicolas viene tutti gli anni ad Albenga e purtroppo quest’anno, a causa della pandemia non è venuto in Liguria. Spero di poterlo vedere questa estate”, ha concluso Tullio Anfosso.