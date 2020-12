Covid, in Liguria 34 nuovi positivi: aumentano i ricoverati

Liguria. Sono 34 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 18 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 non sono stati individuati nuovi casi. Altri 2 sono stati rilevati in Asl3, mentre un altro è residente in Asl4. Altri 13 sono stati riscontrati in Asl5.

In totale sono 5.794 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 12 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 59.005 e cioè 34 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 694.040 tamponi molecolari e cioè 521 più di ieri. I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 145.966 e cioè 523 più di ieri. Sono 738 le persone ricoverate in ospedale, cioè 11 più di ieri, e sono 66 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 4.934 e cioè 8 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 50.367 e cioè 44 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.640. I deceduti sono 2.844 e cioè 2 più di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.067. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 118 e cioè 3 meno di ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 691.