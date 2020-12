Covid, in Liguria 331 nuovi positivi: altri 8 decessi, ma calano ricoverati e pazienti in terapia intensiva

Liguria. Sono 331 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 105 sono stati individuati in Asl2. Altri 24 sono stati individuati in Asl1. Altri 97 sono stati rilevati in Asl3, mentre 48 sono residenti in Asl4. Altri 46 sono stati riscontrati in Asl5. Infine, altri 11sono residenti fuori regione.

In totale sono 8.413 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 76 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 55.618 e cioè 331 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 649.185 tamponi molecolari e cioè 2.752 più di ieri. I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 113.911 e cioè 1.736 più di ieri. Sono 843 le persone ricoverate in ospedale, cioè 16 meno di ieri, e sono 75 quelle in terapia intensiva e cioè 2 meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 7.552 e cioè 58 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 44.548 e cioè 399 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 6.889. I deceduti sono 2.657 e cioè 8 più di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.056. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 91 e cioè 3 meno di ieri. Sono 12 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 637.