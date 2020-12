Covid, in Liguria 320 nuovi positivi: nel savonese 3 morti e aumento degli ospedalizzati

Liguria. Sono 320 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 3.992 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’8,01%. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 5.607.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 49

SAVONA (Asl 2): 37

GENOVA: 127, di cui:

Asl 3: 99

Asl 4: 28

LA SPEZIA (Asl 5): 90

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 17

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 11 (ieri erano stati 28), di cui 3 nel savonese (deceduti all’ospedale di Albenga) e sono relativi agli ultimi quattro giorni. I guariti sono 592, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 8.983 casi “attivi” di Covid.

Il totale degli ospedalizzati è di 907 pazienti, 22 in meno di ieri, stabili le terapie intensive (85) ma comunque dimezzate rispetto a un paio di settimane fa.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 8051, 267 in meno di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 7.660.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.020 (-24). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 88 e cioè 8 più di ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 596.