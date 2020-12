Covid, in Liguria 287 nuovi positivi: altri 30 morti per la pandemia

Liguria. E’ di 287 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 3.768 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ciò che emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria.

Sono 32 i nuovi contagi nel savonese, 27 nell’imperiese, 118 nel genovese – di cui 166 in Asl3 e 22 in Asl4 -, 37 nello spezzino. 3 nuovi contagi invece non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Secondo gli ultimi dati è buona la situazione degli ospedalizzati, che sono 29 in meno in tutta la Liguria per un totale di 786 ricoverati di cui 70 in terapia intensiva (uno più di ieri).

Alto il numero dei deceduti che raggiunge quota 30 dal 20 novembre a ieri. Il più giovane ha 56 anni – si tratta di un uomo mancato al San Martino di Genova durante la giornata di ieri, mentre il più anziano ha 91 anni. Fortunatamente non si registrano decessi nel savonese.

Gli attualmente positivi continuano a calare: 112 in meno, in totale 7.590, con 369 nuovi guariti. In sorveglianza attiva si contano in tutto 6.469 persone, con numeri più alti registrati in Asl3 (2.983) e Asl1 (1.454).

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.069 ( – 16 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 107 e cioè 1 più di ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva, valore invariato rispetto ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 599.