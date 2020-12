Covid, in Liguria 266 nuovi casi: tasso di positività sotto il 7%

Liguria. Sono 266 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo all’esecuzione di 3957 tamponi molecolari, mentre i test antigenici sono stati 4.735. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) è quindi sotto il 7%, una delle migliori percentuali registrati fino a oggi.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 41

GENOVA: 123 di cui Asl 3: 96; Asl 4: 27

LA SPEZIA (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 12

Tasto dolente il numero dei morti, ancora alto, 19 quelli registrati nelle ultime 24 ore anche se relativi ai giorni scorsi, nessuno decesso nel savonese. Il totale è arrivato a 2.563.

I casi attivi di Coronavirus in Liguria sono al momento 9.763. I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono 514.

Ci sono 27 pazienti in meno ricoverati in ospedale e quindi il totale è di 932 persone ospedalizzate. Sono 91 i pazienti in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 8.813 e cioè 238 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 8.300 (-140).

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.087. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 79 e cioè una meno di ieri. Sono ancora 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 810 (-53).