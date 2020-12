Covid, in Liguria 228 nuovi positivi: altri 7 decessi nel savonese

Liguria. Sono 228 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 57 sono stati individuati in Asl2. Altri 32 sono stati individuati in Asl1. Altri 80 sono stati rilevati in Asl3, mentre 5 sono residenti in Asl4. Altri 54 sono stati riscontrati in Asl5.

In totale sono 7.118 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 365 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 58.198 e cioè 228 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 684.768 tamponi molecolari e cioè 3.936 più di ieri. I tamponi antigenici rapidi effettuati dal 2 novembre fino ad oggi sono 139.001 e cioè 3.704 più di ieri. Sono 753 le persone ricoverate in ospedale, cioè 12 meno di ieri, e sono 64 quelle in terapia intensiva e cioè uno meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 5.424 e cioè 279 meno di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 48.261 e cioè 572 in più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 5.988. I deceduti sono 2.819 e cioè 21 più di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.132. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 124 come ieri. Sono 14 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 697. Questi i decessi negli ospedali del savonese: il 19 dicembre è deceduta una donna di 95 anni ricoverata al San Paolo di Savona; il 20 dicembre sono deceduti un uomo di 83 anni e una donna di 98 anni ricoverati al Santa Maria di Misericordia di Albenga; il 21 dicembre è deceduta una donna di 87 anni ricoverata ad Albenga; il 22 dicembre sono deceduti un uomo di 92 anni e una donna di 84 anni ricoverati ad Albenga; il 23 dicembre è deceduto un uomo di 81 anni ricoverato ad Albenga.