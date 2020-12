Covid: calano i positivi e gli ospedalizzati, ma altri 17 decessi nel savonese

Liguria. Sono 304 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Liguria registrati dal bollettino odierno di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 3.092 tamponi effettuati e 3.115 test antigenici. In Liguria si contano al momento 10.435 casi attivi (-104).

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 43

SAVONA (Asl 2): 50

GENOVA: 147, di cui 99 nell’Asl 3; 48 nell’Asl 4

LA SPEZIA (Asl 5): 54

(Non riconducibili alla residenza in Liguria: 10).

Continua a scendere il numero degli ospedalizzati, con 960 (30 meno di ieri) persone in totale nelle strutture ligure. Il numero di persone ricoverare in terapia intensiva è di 92 (una in meno di ieri).

Ancora importante il numero relativo ai decessi: sono 20 quelli registrati nelle ultime 24 ore e che risalgono al periodo che va dal 2 novembre a ieri. Il più giovane aveva 59 anni. La maggior parte dei pazienti deceduti è nel savonese, ben 17.

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.456 (-72), quelle in sorveglianza attiva 9.233.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.126. I nuovi casi sono 50. Si contano 7 persone in meno ricoverate in ospedale, ora 86 in totale. Il numero dei pazienti in terapia intensiva sale a 15 (uno più di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 879.