Liguria. Sono arrivate poco dopo le 11.30 all’ospedale San Paolo di Savona le prime dosi del vaccino contro il Covid-19. Si tratta di tre confezioni denominate “pizza box”, contenenti ciascuna 975 dosi del vaccino: ad Asl 2 sono destinate quindi in totale 2.925 dosi.

Alla Liguria Pfizer consegnerà in totale, a partire da oggi, 15.600 dosi. Secondo il piano stabilito dalla struttura commissariale di Arcuri, Altre tre “pizza box” sono state inviate in Asl1 (Ospedale di Imperia, 2.925 dosi), sette in Asl3 (Ospedale Galliera un box per 975 dosi; Istituto Gaslini un box per 975 dosi; Ospedale Evangelico Internazionale un box per 975 dosi; Ospedale Policlinico San Martino due box per 1.950 dosi; Ospedale Villa Scassi due box per 1.950 dosi), una in Asl4 (Ospedale Sestri levante 975 dosi), due in ASL 5 (Ospedale Sant’Andrea della Spezia un box per 975 dosi; Ospedale Sarzana un box per 975 dosi).

Da domani mattina le aziende sanitarie inizieranno la somministrazione alle liste predeterminate nei 14 luoghi individuati. Arriveranno congelati a meno 80 gradi e verranno stoccati nelle celle frigorifere.