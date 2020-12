Cosseria, lettera ai cittadini: “Fiero di essere il vostro sindaco e di come avete affrontato l’emergenza”

Cosseria. Come da tradizione dal 2014 anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di consegnare un panettone o un pandoro a chi ha raggiunto i 70 anni di età e vive a Cosseria. “Normalmente veniva regalato agli ultra ottantenni – spiega il sindaco Roberta Molinaro – poichè a causa del Covid quest’anno la Pro Loco di Cosseria non ha potuto offrire il pranzo agli over 70, abbiamo pensato di abbassare l’età delle persone che possano ricevere questo semplice ma tradizionale e molto apprezzato pensiero”.

“In tutte le cassette – annuncia – delle lettere stiamo recapitando una lettera con le nostre congratulazioni per come tutti stanno affrontando questo lungo periodo emergenziale e i nostri più sentiti auguri di Buone Feste”. “Cosseria è stata colpita duramente – recita la lettera – ma ha saputo reagire con responsabilità rispettando le regole imposte dal Governo, con solidarietà offrendo denaro e beni necessari prima ancora che la l’assistenza istituzionale si fosse attivata e con ottimismo pensando che si ritornerà ad una normale vita quotidiana. L’alto senso civico che hai dimostrato anche in questo caso mi ha commosso, e sono fiero di poter essere il sindaco di cittadini esemplari quali sono i cosseriesi“.

“Accanto a questa consueta iniziativa devo rimarcare con emozione le offerte cospicue e generose di numerose famiglie che dedicano parte dei loro risparmi a favore di famiglie che versano in difficoltà finanziarie, e le offerte sono tra le più toccanti perché si tratta di denaro, ma anche di buoni acquisto per vestiti, giochi e molte altre iniziative per far sentire meno diversi sotto il profilo economico le persone bisognose. Per cui a lato dell’iniziativa comunale desidero porre l’accento sull’ammirevole generosità che contraddistingue sempre una comunità come quella di Cosseria e di tutti gli altri comuni” conclude Molinaro.