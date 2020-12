Coronavirus, Toti: “Numeri confortanti, i nostri sforzi stanno dando buoni frutti”

Genova. “Stiamo entrando in pieno clima natalizio, seppur sotto tono attività aperte e clienti che si comportano secondo le regole, per far sì che gli sforzi fatti finora non vengano vanificati”. Il governatore Giovanni Toti fa il punto della situazione come ogni sera, ed esprime soddisfazione sui “numeri” del contagio, con Rt certificato in Liguria a 0,68.

“Meno di un mese fa eravamo a 1600 ricoverati, oggi siamo circa alla metà, quindi la curva è decisamente scesa e non possiamo che tirare un sospiro di sollievo”, commenta il presidente della Regione Liguria.

“Calano anche i contagiati, uniformemente sta scendendo la progressione dell’epidemia in tutte le nostre province, prima fra tutte la pressione delle terapie intensive, anche se resta elevato il numero dei decessi, un elenco ancora drammatico e pertanto sarà il nostro obiettivo quello di ridurre il tasso di mortalità”, conclude Toti.