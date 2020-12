Coronavirus, tamponi decimati dalle feste: nel savonese scendono i positivi ma salgono gli ospedalizzati

Liguria. Sono 99 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 1183 tamponi molecolari effettuati, una cifra limitata – come negli ultimi due giorni – dalla chiusura di molti laboratori e centri tamponi per via del periodo festivo. Il tasso di positività rispetto ai tamponi è comunque sotto controllo, al di sotto del 10% (8,7%). I tamponi antigenici fatti nelle ultime 24 ore sono stati 698.

Due i deceduti registrati nelle ultime 24 ore – è possibile che alla fine del periodo festivo ci sia un rimbalzo dovuto alle morti non ancora registrate per via di Natale e Santo Stefano – e si tratta di due pazienti di 88 anni, entrambi deceduti all’ospedale di Albenga: un uomo il 24 dicembre, una donna il 25.

Il basso numero di vittime, ma anche un minor numero di dimissioni (nei giorni festivi, per dinamiche ospedaliere sono inferiori alla media) porta effetti sul saldo degli ospedalizzati, che sono 23 più di ieri, 761 in totale negli ospedali della Liguria.

Aumentano però anche le persone in isolamento domiciliare, 74 più di ieri e 5008 in totale in Liguria. Quelle in sorveglianza attiva sono invece 5684, di cui 2754 sul territorio dell’Asl 3 Genovese e 517 su quello dell’Asl 4 chiavarese.

NEL SAVONESE – Scendono a 1.053 i residenti positivi in provincia di Savona (-14 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale invece salgono a 124 (+6 da ieri), mentre diminuiscono da 14 a 12 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 717, con un aumento rispetto a ieri di 26 persone.