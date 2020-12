Covid, nuovo aumento di contagi nel savonese. Asl 2: “Monitoraggio sulla variante del virus”

Liguria. Sono 177 i nuovi positivi in Liguria riscontrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 1.486 tamponi molecolari eseguiti, a cui aggiungono ulteriori 1.289 tamponi rapidi antigenici. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) è dell’11,1%, in crescita rispetto ai giorni scorsi.

Il dettaglio:

IMPERIA (Asl 1): 4

SAVONA (Asl 2): 72

GENOVA: 95, di cui:

Asl 3: 80

Asl 4: 15

LA SPEZIA (Asl 5): 3

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

(Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata).

Il numero degli attualmente positivi è di 7.553, cioè 74 in meno di ieri. I nuovi guariti sono 237. Il numero dei decessi arriva a 2.782, nei giorni scorsi altri 14 morti (nessuno negli ospedali savonesi).

Negli ospedali sono 758 i pazienti ricoverati (7 meno di ieri), di cui ancora 70 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.830 (-240). Da segnalare ancora 5.915 soggetti in sorveglianza attiva.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.133. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 115 e cioè 4 in più di ieri. Sono 16 quelle in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 691 (cioè 25 in più di ieri).

Quanto alla situazione del nuovo cluster nella Rsa di Noli, la S.C. Assistenza Anziani e Disabili della ASL2 ha provveduto ad allertare il direttore sanitario della struttura, comunicando i nominativi dei pazienti per i quali si era ricevuto dal laboratorio un esito positivo del tampone. Nella giornata di oggi è proseguita l’attivazione/implementazione delle norme di controllo, protezione e prevenzione del contagio.

Stamane la stessa direttrice, insieme alla coordinatrice della casa di riposo, ha comunicato che all’interno della struttura attualmente risiedono 34 ospiti, 31 positivi e 3 negativi; attualmente tutti i pazienti sono, al momento presente, in discrete condizioni cliniche; la struttura mantiene costanti rapporti con le famiglie; al momento risultano positivi anche tre operatori sanitari.

“Costante il supporto alla direzione della struttura sia con contatti diretti che mediante sopralluoghi operativi per verificare la situazione sanitaria” afferma l’azienda sanitaria savonese.

E ora a preoccupare la Asl 2 è anche la variante “inglese” del Covid, con diretto riferimento alle persone rientrate dall’Inghilterra nei giorni scorsi e secondo le stesse disposizioni dell’ordinanza del ministro della Salute Speranza: “Siamo in costante contatto con le autorità regionali e stiamo monitorando ogni possibile criticità in merito alla nuova situazione sanitaria” sottolinea l’azienda sanitaria savonese.

“Tuttavia, ribadiamo come a livello diagnostico, di profilassi e sul piano terapeutico la variante non dovrebbe incidere sotto il profilo clinico. Prime rassicurazioni anche sull’efficacia dei vaccini. Siamo comunque al lavoro per una sequenziazione dell’RNA virale in grado di individuare la variante del virus” conclude la Asl 2.