Coronavirus, in Liguria 416 nuovi positivi e 19 persone decedute

Liguria. Sono 416 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.333 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. A parità di test effettuati si tratta di una cifra raddoppiata rispetto agli ultimi giorni: ieri erano 275 su 4.672, martedì 202 su 3.899, lunedì 223 su 2.533 (col calo fisiologico di tamponi derivato dal weekend).

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1): 26; Savona (Asl 2): 62; Genova: 256, di cui: Asl 3: 205; Asl 4: 51; La Spezia (Asl 5): 61.

Il raddoppio si osserva anche sul territorio della Asl 3, considerando che ieri erano 97 i nuovi positivi e 108 l’altro ieri (oggi sono 205).

Migliora la situazione degli ospedalizzati, che sono 11 in meno in tutta la Liguria per un totale di 815 ricoverati di cui 69 in terapia intensiva. Continua il calo al San Martino (228 ricoverati) e al Galliera (93) mentre sono aumentati lievemente i pazienti al Gaslini (9) e al Villa Scassi (98). Quasi vuoto l’Evangelico dove rimangono 2 persone. In isolamento domiciliare 7.178 persone (25 in meno di ieri)

Ancora alto il numero dei deceduti: sono 19 quelli registrati nell’ultima giornata, per un totale di 2.724 dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi continuano a calare: 350 in meno, in totale 7.702, con 747 nuovi guariti. La maggior parte sono in provincia di Genova (4.132). In sorveglianza attiva 6.585 persone, 3.036 in Asl 3 e 604 in Asl 4.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.085 ( – 22 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 106 e cioè 5 più di ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 572.