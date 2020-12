Coronavirus, in Liguria 314 nuovi positivi: +81 nel savonese

Liguria. Sono 314 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Liguria registrati dal bollettino odierno di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è relativo a 3708 tamponi effettuati. In Liguria si contano al momento 10.539 casi attivi di Coronavirus.

Continua a scendere il numero degli ospedalizzati, con 990 (21 meno di ieri) persone in totale nelle strutture ligure. Scende ancora il numero di persone ricoverare in terapia intensiva, che raggiunge quota 93.

Ancora importante il numero relativo ai decessi: sono 27 quelli registrati nelle ultime 24 ore e che risalgono al periodo che va dal 2 novembre a ieri. Il più giovane aveva 59 anni.

I tamponi antigenici “rapidi” effettuati, dal 2 novembre sono pari a 86.151 unità, con un aumento di 4.828 unità contate oggi.

Sono 803 i guariti, certificati da tampone o per il trascorrere dei 21 giorni dagli ultimi sintomi. I soggetti ricoverati a casa, o asintomatici ma in quarantena, sono 9.528, ovvero 408 meno di ieri.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1158, 4 meno di ieri. I nuovi casi sono 81. Si conta una persona in più ricoverata in ospedale, raggiungendo le 93 persone in totale. Resta invece invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, ovvero 14. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 890, ovvero 82 in meno rispetto a ieri. Sono 4 i decessi savonesi nel bollettino. Si tratta di quattro uomini: uno di 87 anni, uno di 85 e uno 79 all’ospedale di Albenga, e un uomo di 85 anni al San Paolo di Savona.