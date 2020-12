Coronavirus, in Liguria 263 nuovi casi e 22 decessi

Liguria. Sono 263 (di cui 108 nel territorio della Asl 3 di Genova, e 34 della Asl 4 del Tigullio) i nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo l’ultimo bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a un totale di 4277 tamponi molecolari. Quindi il tasso di positività rispetto ai test orofaringei è di 6,14%. Secondo lo stesso bollettino emerge anche che nelle ultime 24 ore sono stati realizzati anche 3177 tamponi rapidi.

Al momento in Liguria abbiamo quindi 8479 casi di covid “attivi”. Le persone guarite, con doppio tampone che lo certifica o perché superati i 21 giorni dalla manifestazione degli ultimi sintomi, sono state 535.

Sono 22 le persone morte a causa del covid e registrate nelle ultime 24 ore. Si tratta di decessi avvenuti tra il 28 novembre e la giornata di ieri. Tra loro anche un paziente di 49 anni, morto al Villa Scassi, una delle più giovani vittime di covid dall’inizio dell’emergenza.

Sono 28 in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati in ospedale, in totale 859 in Liguria con le terapie intensive che scendono a 77. Calano anche le quarantene di persone asintomatiche o curate a casa loro, 268 meno di ieri e quindi 7610 in totale.

I cittadini in sorveglianza attiva, ovvero in osservazione e che non possono muoversi da casa perché contatti di caso positivo o casi sospetti, sono 6893, di cui 476 nel savonese.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 992 (+21 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 94 e cioè 7 in meno rispetto a ieri. Sono 13 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 476.