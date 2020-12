Consiglio comunale Finale, “Le Persone al Centro”: “Estendere le agevolazioni Imu”

Finale Ligure. “Dalla parte dei cittadini, delle imprese e delle attività commerciali in crisi per la situazione Covid”.

Così il gruppo di minoranza “Le Persone al Centro” nel corso del Consiglio comunale di ieri a Finale Ligure, con la centro le misure per fronteggiare e sostenere il tessuto produttivo finalese.

“Abbiamo nuovamente proposto di estendere l’agevolazione Imu prevista per gli immobili in cui viene direttamente esercitata un’impresa da parte del proprietario, a tutti gli immobili in cui venga svolta un’attività produttiva. Attualmente il significativo “sconto” è riservato solo a chi è insieme proprietario dei locali e titolare dell’impresa commerciale, artigianale, alberghiera e così via” spiega il gruppo consiliare.

“Soprattutto in questo periodo di crisi parrebbe opportuno che questa diminuzione fosse estesa a tutti gli immobili a destinazione produttiva, con lo scopo di estendere il risparmio ai gestori delle singole attività, attraverso una riduzione del canone di locazione”.

“Ciò potrebbe banalmente avvenire attraverso un “contratto concordato”, istituto non nuovo nel nostro ordinamento”.

“In sintesi: il proprietario può contare sullo sconto dell’Imu solo se il canone di locazione viene almeno ridotto del corrispondente importo. Risparmio 1.000 euro di Imu, riduco di 1.000 euro il canone. Stare dalla parte delle imprese è oggi più importante che mai” conclude il gruppo finalese.