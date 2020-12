Consegnato encomio per i Carabinieri della Liguria, Medusei: “Sempre in prima linea per la nostra salvezza”

Liguria. Consegnato encomio solenne ai carabinieri della Liguria che si sono distinti in questo anno difficile. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, in occasione del riconoscimento rivolto al generale di brigata Pietro Oresta del Comando Legione Carabinieri della Liguria per l’attività svolte dall’Arma durante l’emergenza sanitaria, esprime “l’apprezzamento dell’Assemblea legislativa a tutte le forze dell’ordine e agli agenti della polizia locale impegnati da sempre per garantire sicurezza e incolumità ai cittadini liguri”.

Il presidente, in particolare, sottolinea il loro ruolo durante la pandemia: “Da quasi un anno queste donne e questi uomini sono in prima linea e mettono a rischio anche la propria vita per la nostra sicurezza”. Il pensiero del presidente è rivolto anche a Massimiliano Maggi, il maresciallo maggiore dei carabinieri ucciso dal Covid-19, commentando: “Il suo sacrificio, come quello di molti altri in Italia, è una lezione per tutti noi di coraggio e altruismo che non dobbiamo mai dimenticare”.

Nell’imminenza delle festività natalizie, il presidente coglie l’occasione per esprimere a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, agli agenti della polizia locale e alle loro famiglie gli auguri del consiglio regionale.