Confcommercio Albenga scrive alla Regione: “Aprire i negozi nelle gallerie commerciali durante le feste”

Liguria. Permettere l’apertura dei negozi all’interno delle gallerie commerciali anche nei giorni festivi. E’ questa la richiesta avanzata da Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio Albenga, in una lettera all’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, Andrea Benvenuti.

Il concetto di fondo è che, essendo sottoposti agli stessi controlli e alle stesse restrizioni dei negozi “normali”, dovrebbero poter lavorare anche nei weekend e nelle festività natalizie. “A fronte di innumerevoli confronti avvenuti con gli esercenti della provincia di Savona e di Genova, vorrei portare all’attenzione pubblica, alcuni aspetti normativi che coinvolgono le attività all’interno di piccole gallerie commerciali. Premesso che questa tipologia di attività è anch’essa sottoposta a rigorosi controlli anti Covid, come i presidi, il contingentamento, la misurazione della temperatura ai quali si aggiungono ulteriori addetti per garantirne il controllo, non si comprende quindi per quale motivazione siano costrette ad una chiusura nei giorni 5, 6, 7, 8, 12, 13, 24, 25, 26, 27,31 dicembre, nonché 1, 2, 3, 5, 6 gennaio”.

“A fronte di questo, le suddette attività dovrebbero essere assoggettate alle medesime normative delle imprese commerciali site al di fuori delle piccole gallerie – è dunque la richiesta – Inoltre il prolungato orario con chiusura alle ore 21, nasce non solo per una naturale compensazione di perduto business, ma anche per gestire al meglio gli eventuali assembramenti”.

“Pertanto a fronte di garantire un’equità di applicazione, evitare ulteriori perdite di posti di lavoro in questo complesso periodo, si chiede che nelle giornate sopra meglio indicate sia possibile la regolare apertura, anche a fronte di una aggiuntiva stretta degli ingressi” conclude Giudice.