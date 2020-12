Con “Addobba una finestra” Calizzano si immerge nell’atmosfera di Natale

Calizzano. Il comune di Calizzano aderisce all’iniziativa “Addobba una finestra” promossa da “Respira Calizzano”.

L’idea prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini, grandi e piccoli, i quali saranno invitati a vestire a festa una finestra delle loro case per condividere l’aria natalizia, illuminare le vie del proprio paese e unire i compaesani nella condivisione di un momento gioioso, che, quest’anno più che mai, deve diventare magico.

Ovviamente non mancherà il divertimento e l’esito positivo del progetto farà sì che venga sviluppato per il futuro un vero e proprio contest con un riconoscimento alla finestra più bella, anche se di sicuro l’atmosfera creata da tutti sarà di per sé un meritato premio per l’intero paese.